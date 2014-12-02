Чучкалов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.
Отец: Чучкалов Иван Николаевич
Мать: - Евфимия -
Рождение ребёнка
02.12.1934 ст.
Дочь: Чучкалова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Орлова Анна Константиновна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Анна Константиновна
Смерть
Неизвестно