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Чучкалов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
1909 ст.

Отец: Чучкалов Иван Николаевич

Мать: - Евфимия -

Рождение ребёнка
02.12.1934 ст.

Дочь: Чучкалова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Орлова Анна Константиновна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Анна Константиновна

Смерть
Неизвестно
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