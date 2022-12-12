- Евфимия -
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Чучкалов Александр Иванович
Отец ребёнка: Чучкалов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
09.08.1913 ст.
Сын: Чучкалов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Чучкалов Иван Николаевич
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чучкалов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно