- Евфимия - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Евфимия -

- Евфимия -

avatar

Место рождения

Юнга Гасничевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юнга Гасничевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Чучкалов Александр Иванович

Отец ребёнка: Чучкалов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
09.08.1913 ст.

Сын: Чучкалов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чучкалов Иван Николаевич

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чучкалов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close