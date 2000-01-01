Чучкалов Алексей Иванович
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рождения09.08.1913 ст.
Дата смерти21.04.1981 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913 ст.
Отец: Чучкалов Иван Николаевич
Мать: - Евфимия -
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Бракосочетание
1935
Бракосочетание
1935 ст.
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волонихина Екатерина Ивановна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
28.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волонихина Екатерина Ивановна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
21.04.1981 ст.