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Чучкалов Алексей Иванович

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Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

09.08.1913 ст.

Дата смерти

21.04.1981 ст.

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

Между 1913 и 1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913 ст.

Отец: Чучкалов Иван Николаевич

Мать: - Евфимия -

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Бракосочетание
1935

Жена: Волонихина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
1935 ст.

Жена: Волонихина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1937

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Мать ребёнка: Волонихина Екатерина Ивановна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
28.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волонихина Екатерина Ивановна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
21.04.1981 ст.
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