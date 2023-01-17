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Волонихина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Федора Суковицина, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 13.11.1913 и 29.11.1913 ст.

Дата смерти

20.03.1994 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 13.11.1913 и 29.11.1913 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Федора Суковицина, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1935

Муж: Чучкалов Алексей Иванович

Бракосочетание
1935 ст.

Муж: Чучкалов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чучкалов Алексей Иванович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
28.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чучкалов Алексей Иванович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
20.03.1994 ст.
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