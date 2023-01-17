Волонихина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 13.11.1913 и 29.11.1913 ст.
Дата смерти20.03.1994 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 13.11.1913 и 29.11.1913 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1935
Бракосочетание
1935 ст.
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чучкалов Алексей Иванович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
28.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чучкалов Алексей Иванович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
20.03.1994 ст.