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Усачёва Нина Владимировна

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Место рождения

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.12.1931

Дата смерти

16.10.2018

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1931

Отец: Усачёв Владимир Максимович

Мать: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.10.1955

Муж: Скурихин Иван Николаевич

Бракосочетание
26.?.1955 ст.

Муж: Скурихин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скурихин Иван Николаевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скурихин Иван Николаевич

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.10.2018
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