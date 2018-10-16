Усачёва Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения15.12.1931
Дата смерти16.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1931
Бракосочетание
26.10.1955
Бракосочетание
26.?.1955 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скурихин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скурихин Иван Николаевич
Смерть
16.10.2018