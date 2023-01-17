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Скурихин Иван Николаевич

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

06.04.1930

Дата смерти

02.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Между 1907 и 1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1930

Отец: Скурихин Николай Иванович

Мать: Чучкалова Екатерина Ивановна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.10.1955

Жена: Усачёва Нина Владимировна

Бракосочетание
26.?.1955 ст.

Жена: Усачёва Нина Владимировна

Рождение ребёнка
03.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усачёва Нина Владимировна

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усачёва Нина Владимировна

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.08.1974
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