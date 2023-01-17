Скурихин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1930
Дата смерти02.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1930
Бракосочетание
26.10.1955
Бракосочетание
26.?.1955 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усачёва Нина Владимировна
Рождение ребёнка
16.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усачёва Нина Владимировна
Смерть
02.08.1974