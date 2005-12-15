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Усачёв Виктор Владимирович

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Место рождения

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.09.1935

Дата смерти

15.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1935

Отец: Усачёв Владимир Максимович

Мать: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.12.2005
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