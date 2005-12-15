Усачёв Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.09.1935
Дата смерти15.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.12.2005