Шабардина Мария Григорьевна
Место рожденияд. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Дата рождения14.07.1883 ст.
Дата смерти18.12.1935 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1883 ст.
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Бракосочетание
03.02.1902
Бракосочетание
03.02.1902
Рождение ребёнка
31.08.1904 ст.
Дочь: Колупаева Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Степанович
Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.07.1908 ст.
Дочь: Колупаева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
19.01.1912 ст.
Сын: Колупаев Георгий Фёдорович
Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
28.01.1915 ст.
Сын: Колупаев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Степанович
Смерть
18.12.1935 ст.