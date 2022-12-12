Шабардина Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабардина Мария Григорьевна

Шабардина Мария Григорьевна

avatar

Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

14.07.1883 ст.

Дата смерти

18.12.1935 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1883 ст.

Отец: Шабардин Григорий Васильевич

Мать: Носкова Наталья Ксенофонтовна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Колупаев Фёдор Степанович

Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Колупаев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
31.08.1904 ст.

Дочь: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Степанович

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.07.1908 ст.

Дочь: Колупаева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
19.01.1912 ст.

Сын: Колупаев Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
28.01.1915 ст.

Сын: Колупаев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Степанович

Смерть
18.12.1935 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close