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Носкова Наталья Ксенофонтовна

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Место рождения

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

19.08.1862 ст.

Дата смерти

11.12.1929 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1862 ст.

Отец: Носков Ксенофонт Петрович

Мать: Исупова Васса Егоровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.05.1880

Муж: Шабардин Григорий Васильевич

Бракосочетание
11.05.1880

Муж: Шабардин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1882 ст.

Дочь: Шабардина Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Шабардин Григорий Васильевич

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
14.07.1883 ст.

Дочь: Шабардина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шабардин Григорий Васильевич

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.

Дочь: Шабардина дочь Григорьевна

Отец ребёнка: Шабардин Григорий Васильевич

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.

Сын: Шабардин сын Григорьевич

Отец ребёнка: Шабардин Григорий Васильевич

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
11.12.1929 ст.
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