Носкова Наталья Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения19.08.1862 ст.
Дата смерти11.12.1929 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1862 ст.
Отец: Носков Ксенофонт Петрович
Мать: Исупова Васса Егоровна
Бракосочетание
11.05.1880
Бракосочетание
11.05.1880
Рождение ребёнка
28.02.1882 ст.
Дочь: Шабардина Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Шабардин Григорий Васильевич
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
14.07.1883 ст.
Дочь: Шабардина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шабардин Григорий Васильевич
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.
Дочь: Шабардина дочь Григорьевна
Отец ребёнка: Шабардин Григорий Васильевич
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.
Отец ребёнка: Шабардин Григорий Васильевич
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
11.12.1929 ст.