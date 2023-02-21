Исупова Васса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсупова Васса Егоровна

Исупова Васса Егоровна

avatar

Место рождения

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)

Дата рождения

20.08.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1836 ст.

Отец: Исупов Георгий Тарасович

Мать: Целищева Ефросинья Максимовна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Бракосочетание
08.02.1854

Муж: Носков Ксенофонт Петрович

Бракосочетание
08.02.1854 ст.

Муж: Носков Ксенофонт Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.

Сын: Носков Дмитрий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Носков Ксенофонт Петрович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1857 ст.

Дочь: Носкова Васса Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Носков Ксенофонт Петрович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1860 ст.

Дочь: Носкова Дарья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Носков Ксенофонт Петрович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1862 ст.

Дочь: Носкова Наталья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Носков Ксенофонт Петрович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close