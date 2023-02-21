Исупова Васса Егоровна
Место рожденияд. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Дата рождения20.08.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1836 ст.
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Бракосочетание
08.02.1854
Бракосочетание
08.02.1854 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.
Сын: Носков Дмитрий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Носков Ксенофонт Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1857 ст.
Дочь: Носкова Васса Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Носков Ксенофонт Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1860 ст.
Дочь: Носкова Дарья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Носков Ксенофонт Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1862 ст.
Дочь: Носкова Наталья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Носков Ксенофонт Петрович
Смерть
Неизвестно