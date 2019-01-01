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Исупов Георгий Тарасович

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Место рождения

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)

Дата рождения

07.04.1801 ст.

Дата смерти

27.03.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1801 ст.

Отец: Исупов Тарас Козмин

Мать: Мамаева Марфа Филипповна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Целищева Ефросинья Максимовна

Бракосочетание
30.01.1822 ст.

Жена: Целищева Ефросинья Максимовна

Рождение ребёнка
15.04.1824 ст.

Сын: Исупов Иоанн Егорович

Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
29.06.1825 ст.

Сын: Исупов Филипп Егорович

Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Исупов Афонасей Егорович

Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
30.05.1831 ст.

Сын: Исупов Пётр Егорович

Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1834 ст.

Сын: Исупов Василий Егорович

Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
20.08.1836 ст.

Дочь: Исупова Васса Егоровна

Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.

Сын: Исупов Тимофей Егорович

Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Смерть
27.03.1859 ст.
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