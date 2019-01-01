Исупов Георгий Тарасович
Место рожденияд. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Дата рождения07.04.1801 ст.
Дата смерти27.03.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1801 ст.
Отец: Исупов Тарас Козмин
Мать: Мамаева Марфа Филипповна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Бракосочетание
30.01.1822
Бракосочетание
30.01.1822 ст.
Рождение ребёнка
15.04.1824 ст.
Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
29.06.1825 ст.
Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
30.05.1831 ст.
Сын: Исупов Пётр Егорович
Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.03.1834 ст.
Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
20.08.1836 ст.
Дочь: Исупова Васса Егоровна
Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.
Мать ребёнка: Целищева Ефросинья Максимовна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Смерть
27.03.1859 ст.