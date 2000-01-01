Исупов Тарас Козмин
Место рожденияд. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1779 ст.
Дата смерти04.04.1865 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1779 ст.
Отец: Исупов Кузьма -
Мать: не указана
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Бракосочетание
13.02.1799
Жена: Мамаева Марфа Филипповна
Бракосочетание
13.02.1799 ст.
Жена: Мамаева Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
07.04.1801 ст.
Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
17.02.1804 ст.
Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
13.09.1805 ст.
Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Дочь: Исупова Степанида Тарасовна
Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Дочь: Исупова Ефимия Тарасовна
Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Смерть
04.04.1865 ст.