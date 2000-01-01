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Исупов Тарас Козмин

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Место рождения

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1779 ст.

Дата смерти

04.04.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.

Отец: Исупов Кузьма -

Мать: не указана

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Бракосочетание
13.02.1799

Жена: Мамаева Марфа Филипповна

Бракосочетание
13.02.1799 ст.

Жена: Мамаева Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
07.04.1801 ст.

Сын: Исупов Георгий Тарасович

Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
17.02.1804 ст.

Сын: Исупов Иван Тарасович

Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Исупов Осип Тарасович

Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
13.09.1805 ст.

Сын: Исупов Михаил Тарасович

Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Дочь: Исупова Степанида Тарасовна

Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Дочь: Исупова Ефимия Тарасовна

Мать ребёнка: Мамаева Марфа Филипповна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Смерть
04.04.1865 ст.
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