Исупов Кузьма - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Кузьма -

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Место рождения

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1779 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Исупов Тарас Козмин

Мать ребёнка: не указана

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
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