Исупов Филипп Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсупов Филипп Егорович

Исупов Филипп Егорович

avatar

Место рождения

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)

Дата рождения

29.06.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1825 ст.

Отец: Исупов Георгий Тарасович

Мать: Целищева Ефросинья Максимовна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Дочь: Исупова Степанида Филипповна

Мать ребёнка: - Наталья Ивановна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Дочь: Исупова Марья Филипповна

Мать ребёнка: - Наталья Ивановна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Дочь: Исупова Варвара Филипповна

Мать ребёнка: - Наталья Ивановна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858 ст.

Сын: Исупов Даниил Филиппович

Мать ребёнка: - Наталья Ивановна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close