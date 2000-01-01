Исупов Филипп Егорович
Место рожденияд. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Дата рождения29.06.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1825 ст.
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Дочь: Исупова Степанида Филипповна
Мать ребёнка: - Наталья Ивановна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Дочь: Исупова Марья Филипповна
Мать ребёнка: - Наталья Ивановна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Дочь: Исупова Варвара Филипповна
Мать ребёнка: - Наталья Ивановна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Ивановна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно