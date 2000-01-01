- Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Дочь: Исупова Степанида Филипповна
Отец ребёнка: Исупов Филипп Егорович
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Дочь: Исупова Марья Филипповна
Отец ребёнка: Исупов Филипп Егорович
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Дочь: Исупова Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Исупов Филипп Егорович
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858 ст.
Отец ребёнка: Исупов Филипп Егорович
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)