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- Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Дочь: Исупова Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Исупов Филипп Егорович

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Дочь: Исупова Марья Филипповна

Отец ребёнка: Исупов Филипп Егорович

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Дочь: Исупова Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Исупов Филипп Егорович

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858 ст.

Сын: Исупов Даниил Филиппович

Отец ребёнка: Исупов Филипп Егорович

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
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