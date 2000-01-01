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Исупов Василий Егорович

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Место рождения

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено ?.03.1834 ст.

Дата смерти

Около 1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.03.1834 ст.

Отец: Исупов Георгий Тарасович

Мать: Целищева Ефросинья Максимовна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Смерть
Около 1853 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Дочь: Исупова Федосья Васильевна

Мать ребёнка: - Екатерина Андреевна

д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
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