Исупов Василий Егорович
Место рожденияд. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено ?.03.1834 ст.
Дата смертиОколо 1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено ?.03.1834 ст.
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)
Смерть
Около 1853 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Дочь: Исупова Федосья Васильевна
Мать ребёнка: - Екатерина Андреевна
д. Шаричи, поч. Новокшеновский (Спасский приход; Оричевский район)