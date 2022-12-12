Носков Ксенофонт Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосков Ксенофонт Петрович

Носков Ксенофонт Петрович

avatar

Место рождения

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.01.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1835 ст.

Отец: Носков Пётр Георгиевич

Мать: Попова Софья Ефимовна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.02.1854

Жена: Исупова Васса Егоровна

Бракосочетание
08.02.1854 ст.

Жена: Исупова Васса Егоровна

Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.

Сын: Носков Дмитрий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Исупова Васса Егоровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1857 ст.

Дочь: Носкова Васса Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Исупова Васса Егоровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1860 ст.

Дочь: Носкова Дарья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Исупова Васса Егоровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1862 ст.

Дочь: Носкова Наталья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Исупова Васса Егоровна

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close