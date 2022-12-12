Носков Ксенофонт Петрович
Место рождения
Дата рождения23.01.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1835 ст.
Отец: Носков Пётр Георгиевич
Мать: Попова Софья Ефимовна
Бракосочетание
08.02.1854
Жена: Исупова Васса Егоровна
Бракосочетание
08.02.1854 ст.
Жена: Исупова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.
Сын: Носков Дмитрий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Исупова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
06.08.1857 ст.
Дочь: Носкова Васса Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Исупова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
05.03.1860 ст.
Дочь: Носкова Дарья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Исупова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
19.08.1862 ст.
Дочь: Носкова Наталья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Исупова Васса Егоровна
Смерть
Неизвестно