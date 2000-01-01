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Шабардина Наталия Григорьевна

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Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

28.02.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1863 и 1864 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1882 ст.

Отец: Шабардин Григорий Васильевич

Мать: Носкова Наталья Ксенофонтовна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
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