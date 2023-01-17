Добрякова (Петрова) Екатерина Феодотова
Место рождения
Дата рождения24.11.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1837
Крещение
26.11.1837
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Захар Григорьев Хвостов и Онаго ж села уделнаго кресьянина Ивана Алексеева Петрова жена Агапия Иванова | Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1855
Казанская церковь
Рождение ребёнка
05.09.1856
Сын: Добряков Корневий Никитов
Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев
Рождение ребёнка
26.07.1858
Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Никитова
Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев
Смерть
Неизвестно