Добрякова (Петрова) Екатерина Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Петрова) Екатерина Феодотова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.11.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1837

Отец: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.11.1837
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Захар Григорьев Хвостов и Онаго ж села уделнаго кресьянина Ивана Алексеева Петрова жена Агапия Иванова | Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1855

Муж: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
05.09.1856

Сын: Добряков Корневий Никитов

Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1858

Сын: Родионов Евдоким Никитин

Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Никитова

Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Стефан Никитин

Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев

Смерть
Неизвестно
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