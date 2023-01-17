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Родионов Евдоким Никитин

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1858

Отец: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев

Мать: Добрякова Екатерина Феодотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.07.1858
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - того же села уездный крестьянин Иван Захаров Добряков и удельно крестьянская жена Александра Феодотова Петрова | Казанская церковь
Бракосочетание
15.10.1876

Жена: Родионова Евфимия Назарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - Села Новой Рачейки крестьяне Евграф Прокопиев Ирадионов и Никифор Николаев Немнонов; по невесте того ж села крестьяне Иона Ильин Куракин и Иван Спиридонов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1881

Сын: Родионов Александр Евдокимов

Мать ребёнка: Родионова Евфимия Назарова

Рождение ребёнка
11.02.1884

Дочь: Марина Евдокимова

Мать ребёнка: Родионова Евфимия Назарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1886

Дочь: Татиана Евдокимова

Мать ребёнка: Родионова Евфимия Назарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1888

Сын: Родионов Иоанн Евдокимов

Мать ребёнка: Родионова Евфимия Назарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1893

Дочь: Пераскева Евдокимова

Мать ребёнка: Родионова Евфимия Назарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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