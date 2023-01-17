Родионов Евдоким Никитин
Место рождения
Дата рождения26.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1858
Крещение
27.07.1858
воспреемники - того же села уездный крестьянин Иван Захаров Добряков и удельно крестьянская жена Александра Феодотова Петрова | Казанская церковь
Бракосочетание
15.10.1876
поручители по жениху - Села Новой Рачейки крестьяне Евграф Прокопиев Ирадионов и Никифор Николаев Немнонов; по невесте того ж села крестьяне Иона Ильин Куракин и Иван Спиридонов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1881
Сын: Родионов Александр Евдокимов
Мать ребёнка: Родионова Евфимия Назарова
Рождение ребёнка
11.02.1884
Дочь: Марина Евдокимова
Мать ребёнка: Родионова Евфимия Назарова
Рождение ребёнка
04.01.1886
Дочь: Татиана Евдокимова
Мать ребёнка: Родионова Евфимия Назарова
Рождение ребёнка
07.10.1888
Мать ребёнка: Родионова Евфимия Назарова
Рождение ребёнка
20.10.1893
Дочь: Пераскева Евдокимова
Мать ребёнка: Родионова Евфимия Назарова
Смерть
Неизвестно