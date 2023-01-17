Родионов Стефан Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1892
Мать ребёнка: Родионова Екатерина Стефанова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Родионова Екатерина Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно