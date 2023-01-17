Родионов Стефан Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Стефан Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добряков (родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев

Мать: Добрякова Екатерина Феодотова

Рождение ребёнка
19.02.1892

Сын: Родионов Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: Родионова Екатерина Стефанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Родионова Екатерина Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Екатерина Стефанова

Смерть
Неизвестно
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