Родионова Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Екатерина Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1892

Сын: Родионов Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Родионов Стефан Никитин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Родионов Стефан Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Стефан Никитин

Смерть
Неизвестно
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