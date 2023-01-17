Родионова Екатерина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1892
Отец ребёнка: Родионов Стефан Никитин
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родионов Стефан Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно