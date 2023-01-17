Добряков (Родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев
Место рождения
Дата рождения03.04.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1836
Крещение
08.04.1836
воспреемник - Онаго ж села уделнай кресьянин Михаил Матвеев Шишов. Воспреемница - Того ж села уделнаго кресьянина Якова Васильива Макарихина жена Пераскева Васильива | Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1855
Казанская церковь
Рождение ребёнка
05.09.1856
Сын: Добряков Корневий Никитов
Мать ребёнка: Добрякова Екатерина Феодотова
Рождение ребёнка
26.07.1858
Мать ребёнка: Добрякова Екатерина Феодотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Никитова
Мать ребёнка: Добрякова Екатерина Феодотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Добрякова Екатерина Феодотова
Смерть
Неизвестно