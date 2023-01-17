Добряков (Родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряков (Родионов, Ирадионов) Никита Прокопиев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.04.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1836

Отец: Добряков Прокофий Родионов

Мать: Добрякова Евдокия Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.04.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - Онаго ж села уделнай кресьянин Михаил Матвеев Шишов. Воспреемница - Того ж села уделнаго кресьянина Якова Васильива Макарихина жена Пераскева Васильива | Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1855

Жена: Добрякова Екатерина Феодотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
05.09.1856

Сын: Добряков Корневий Никитов

Мать ребёнка: Добрякова Екатерина Феодотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1858

Сын: Родионов Евдоким Никитин

Мать ребёнка: Добрякова Екатерина Феодотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Никитова

Мать ребёнка: Добрякова Екатерина Феодотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Стефан Никитин

Мать ребёнка: Добрякова Екатерина Феодотова

Смерть
Неизвестно
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