Петров (Тенетов) Феодот Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Тенетов) Феодот Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Тинет (петров) Иван Алексеев

Мать: Тинетова (петрова) Акилина Андреева

Бракосочетание
06.02.1827

Жена: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1831

Дочь: Агафия Феодотова

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1832

Дочь: Марфа Феодотова

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1834

Сын: Петров (тенетов) Михаил Феодотов

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1836

Дочь: Александра Феодотова

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1837

Дочь: Добрякова Екатерина Феодотова

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1839

Сын: Тинетов (петров) Илья Федотов

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1842

Сын: Петров (тенетов) Федор Федотов

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1844

Дочь: Авдотья Феодотова

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1845

Дочь: Девятова Марфа Феодотова

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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