Петров (Тенетов) Феодот Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
06.02.1827
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1831
Дочь: Агафия Феодотова
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Рождение ребёнка
02.09.1832
Дочь: Марфа Феодотова
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Рождение ребёнка
08.11.1834
Сын: Петров (тенетов) Михаил Феодотов
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Рождение ребёнка
01.05.1836
Дочь: Александра Феодотова
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Рождение ребёнка
24.11.1837
Дочь: Добрякова Екатерина Феодотова
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Рождение ребёнка
20.07.1839
Сын: Тинетов (петров) Илья Федотов
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Рождение ребёнка
12.06.1842
Сын: Петров (тенетов) Федор Федотов
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Рождение ребёнка
01.03.1844
Дочь: Авдотья Феодотова
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Рождение ребёнка
07.09.1845
Дочь: Девятова Марфа Феодотова
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Фекла Макарова
Смерть
Неизвестно