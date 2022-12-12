Петрова (Тенетова) (Брыкалова) Фекла Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смерти26.04.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Бракосочетание
06.02.1827
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1831
Дочь: Агафия Феодотова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов
Рождение ребёнка
02.09.1832
Дочь: Марфа Феодотова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1834
Сын: Петров (тенетов) Михаил Феодотов
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов
Рождение ребёнка
01.05.1836
Дочь: Александра Феодотова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1837
Дочь: Добрякова Екатерина Феодотова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов
Рождение ребёнка
20.07.1839
Сын: Тинетов (петров) Илья Федотов
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1842
Сын: Петров (тенетов) Федор Федотов
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1844
Дочь: Авдотья Феодотова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов
Рождение ребёнка
07.09.1845
Дочь: Девятова Марфа Феодотова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов
Смерть
26.04.1860
Причина смерти: от горячки
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви