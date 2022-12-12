Петрова (Тенетова) (Брыкалова) Фекла Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Тенетова) (Брыкалова) Фекла Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

26.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Брыкалов Макар Алексеев

Мать: Брыкалова Ефросинья Ильина

Бракосочетание
06.02.1827

Муж: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1831

Дочь: Агафия Феодотова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1832

Дочь: Марфа Феодотова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1834

Сын: Петров (тенетов) Михаил Феодотов

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1836

Дочь: Александра Феодотова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1837

Дочь: Добрякова Екатерина Феодотова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1839

Сын: Тинетов (петров) Илья Федотов

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1842

Сын: Петров (тенетов) Федор Федотов

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1844

Дочь: Авдотья Феодотова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1845

Дочь: Девятова Марфа Феодотова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.04.1860
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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