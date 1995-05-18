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Коневских Григорий Ефимович

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Место рождения

деревня Пирожки

Дата рождения

21.08.1920

Дата смерти

18.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1889 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1922 г.р.
1921 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1920

Отец: Коневских Ефим Прохорович

Мать: Коневских Евдокия Фатеевна

деревня Пирожки
Бракосочетание
07.10.1946

Жена: Коневских Наталия Ивановна

Молотовская область, Нытвенский район, Калининский сельсовет
Рождение ребёнка
12.06.1947

Дочь: Падерина Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Коневских Наталия Ивановна

Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
25.08.1948

Дочь: Каткова Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Коневских Наталия Ивановна

Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
05.07.1950

Дочь: Овчинникова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Коневских Наталия Ивановна

Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
26.11.1955

Дочь: Гуляева Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Коневских Мария

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Около 1955

Жена: Коневских Мария

Развод
Около 1956

Жена: Коневских Мария

Рождение ребёнка
13.03.1957

Сын: Коневских Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Козова Валентина Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
1957

Жена: Козова Валентина Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1959

Сын: Коневских Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Козова Валентина Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
18.05.1995
Пермь, Пермский, Пермский край
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