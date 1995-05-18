Коневских Григорий Ефимович
Место рождениядеревня Пирожки
Дата рождения21.08.1920
Дата смерти18.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1920
деревня Пирожки
Бракосочетание
07.10.1946
Молотовская область, Нытвенский район, Калининский сельсовет
Рождение ребёнка
12.06.1947
Дочь: Падерина Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Коневских Наталия Ивановна
Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
25.08.1948
Дочь: Каткова Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Коневских Наталия Ивановна
Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
05.07.1950
Дочь: Овчинникова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Коневских Наталия Ивановна
Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
26.11.1955
Дочь: Гуляева Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Коневских Мария
Бракосочетание
Около 1955
Жена: Коневских Мария
Развод
Около 1956
Жена: Коневских Мария
Рождение ребёнка
13.03.1957
Сын: Коневских Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Козова Валентина Федоровна
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
24.11.1959
Сын: Коневских Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Козова Валентина Федоровна
Смерть
18.05.1995