Каткова (Коневских) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова (Коневских) Любовь Григорьевна

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Место рождения

Молотовская область, поселок Майский

Дата рождения

25.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1948

Отец: Коневских Григорий Ефимович

Мать: Коневских Наталия Ивановна

Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
30.09.1976

Дочь: Кусакина Анастасия Эллиотовна

Отец ребёнка: Катков Эллиот Евгеньевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.01.1984

Дочь: Алемайкина Мария Эллиотовна

Отец ребёнка: Катков Эллиот Евгеньевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катков Эллиот Евгеньевич

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