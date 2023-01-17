Каткова (Коневских) Любовь Григорьевна
Место рожденияМолотовская область, поселок Майский
Дата рождения25.08.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1948
Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
30.09.1976
Дочь: Кусакина Анастасия Эллиотовна
Отец ребёнка: Катков Эллиот Евгеньевич
Рождение ребёнка
09.01.1984
Дочь: Алемайкина Мария Эллиотовна
Отец ребёнка: Катков Эллиот Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно