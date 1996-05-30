Овчинникова (Коневских) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Коневских) Вера Григорьевна

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Место рождения

Молотовская область, поселок Майский

Дата рождения

05.07.1950

Дата смерти

30.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1950

Отец: Коневских Григорий Ефимович

Мать: Коневских Наталия Ивановна

Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
15.02.1971

Сын: Овчинников Игорь Александрович

Отец ребёнка: Овчинников Александр Павлович

Россия, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Колтубанка
Рождение ребёнка
14.12.1972

Дочь: Рукина Наталия Александровна

Отец ребёнка: Овчинников Александр Павлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.11.1984

Сын: Овчинников Сергей Александрович

Отец ребёнка: Овчинников Александр Павлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Александр Павлович

Смерть
30.05.1996
Пермь, Пермский, Пермский край
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