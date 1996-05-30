Овчинникова (Коневских) Вера Григорьевна
Место рожденияМолотовская область, поселок Майский
Дата рождения05.07.1950
Дата смерти30.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1950
Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
15.02.1971
Сын: Овчинников Игорь Александрович
Отец ребёнка: Овчинников Александр Павлович
Россия, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Колтубанка
Рождение ребёнка
14.12.1972
Дочь: Рукина Наталия Александровна
Отец ребёнка: Овчинников Александр Павлович
Рождение ребёнка
17.11.1984
Сын: Овчинников Сергей Александрович
Отец ребёнка: Овчинников Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1996