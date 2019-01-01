село Колтубанка, село Колтубанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Колтубанка

Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Бузулукский Бор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1168Котлубановка, д. каз.при р. Самаре.3149143502565Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Елшанская волость
676. Котлубановка, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 213, жителей 1318, церковь православная, железнодорожная станция, лавка, ветряная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Елшанская волость
С. Колтубановка. Б. госуд. Рус. Прав. и раскол.32451402573079751166

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бузулукский район
71784Колтубанкасело52°56'с.ш.51°54'в.д.N-39-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бузулукский муниципальный район, Сельское поселение Колтубанский сельсовет
53612428101с Колтубанкасело
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