Коневских (Софьина) Наталия Ивановна
Место рожденияПермская губерния, Ленинский район, деревня Кошата
Дата рождения02.09.1922
Дата смерти07.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Ленинский район, деревня Кошата
Бракосочетание
07.10.1946
Молотовская область, Нытвенский район, Калининский сельсовет
Рождение ребёнка
12.06.1947
Дочь: Падерина Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Коневских Григорий Ефимович
Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
25.08.1948
Дочь: Каткова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Коневских Григорий Ефимович
Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
05.07.1950
Дочь: Овчинникова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Коневских Григорий Ефимович
Молотовская область, поселок Майский
Смерть
07.07.1951
Молотовская область, Нытвенский район, поселок Майский