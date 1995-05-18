Коневских (Софьина) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коневских (Софьина) Наталия Ивановна

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Место рождения

Пермская губерния, Ленинский район, деревня Кошата

Дата рождения

02.09.1922

Дата смерти

07.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Ленинский район, деревня Кошата
Бракосочетание
07.10.1946

Муж: Коневских Григорий Ефимович

Молотовская область, Нытвенский район, Калининский сельсовет
Рождение ребёнка
12.06.1947

Дочь: Падерина Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Коневских Григорий Ефимович

Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
25.08.1948

Дочь: Каткова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Коневских Григорий Ефимович

Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
05.07.1950

Дочь: Овчинникова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Коневских Григорий Ефимович

Молотовская область, поселок Майский
Смерть
07.07.1951
Молотовская область, Нытвенский район, поселок Майский
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