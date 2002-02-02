Козова (Казова) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.09.1921
Дата смерти02.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1957
Сын: Коневских Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Коневских Григорий Ефимович
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
24.11.1959
Сын: Коневских Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Коневских Григорий Ефимович
Смерть
02.02.2002
Россия, Московская область, г. Троицк