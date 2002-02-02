Козова (Казова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозова (Казова) Валентина Федоровна

Козова (Казова) Валентина Федоровна

avatar

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

22.09.1921

Дата смерти

02.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.03.1957

Сын: Коневских Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Коневских Григорий Ефимович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
1957

Муж: Коневских Григорий Ефимович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1959

Сын: Коневских Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Коневских Григорий Ефимович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
02.02.2002
Россия, Московская область, г. Троицк
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close