Падерина (Коневских) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПадерина (Коневских) Надежда Григорьевна

Падерина (Коневских) Надежда Григорьевна

avatar

Место рождения

Молотовская область, поселок Майский

Дата рождения

12.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1947

Отец: Коневских Григорий Ефимович

Мать: Коневских Наталия Ивановна

Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
14.10.1975

Дочь: Паникова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Падерин Леонид Яковлевич

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1984

Сын: Падерин Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Падерин Леонид Яковлевич

Жуковский, Жуковский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падерин Леонид Яковлевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close