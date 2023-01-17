Падерина (Коневских) Надежда Григорьевна
Место рожденияМолотовская область, поселок Майский
Дата рождения12.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1947
Молотовская область, поселок Майский
Рождение ребёнка
14.10.1975
Дочь: Паникова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Падерин Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
15.05.1984
Сын: Падерин Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Падерин Леонид Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно