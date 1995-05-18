Коневских Ефим Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смерти30.11.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889
Рождение ребёнка
21.08.1920
Сын: Коневских Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна
деревня Пирожки
Рождение ребёнка
27.01.1922
Сын: Коневских Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
20.10.1924
Дочь: Агафонова Таисия Ефимовна
Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
14.01.1926
Сын: Коневских Василий Ефимович
Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
14.07.1927
Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
20.01.1929
Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
26.07.1930
Сын: Коневских Анатолий Ефимович
Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
25.01.1932
Дочь: Коневских Агнеса Ефимовна
Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1944
деревня Пирожки Чайковского района Пермской обл.