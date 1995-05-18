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Коневских Ефим Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

30.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: Коневских Прохор Логинович

Мать: Коневских Степанида Никифоровна

Рождение ребёнка
21.08.1920

Сын: Коневских Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна

деревня Пирожки
Рождение ребёнка
27.01.1922

Сын: Коневских Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
20.10.1924

Дочь: Агафонова Таисия Ефимовна

Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
14.01.1926

Сын: Коневских Василий Ефимович

Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
14.07.1927

Сын: Коневских Борис Ефимович

Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
20.01.1929

Сын: Коневских Павел Ефимович

Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
26.07.1930

Сын: Коневских Анатолий Ефимович

Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
25.01.1932

Дочь: Коневских Агнеса Ефимовна

Мать ребёнка: Коневских Евдокия Фатеевна

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коневских Евдокия Фатеевна

Смерть
30.11.1944
деревня Пирожки Чайковского района Пермской обл.
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