Агафонова (Коневских) Таисия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Коневских) Таисия Ефимовна

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Место рождения

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки

Дата рождения

20.10.1924

Дата смерти

20.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1924

Отец: Коневских Ефим Прохорович

Мать: Коневских Евдокия Фатеевна

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Бракосочетание
13.03.1947

Муж: Агафонов Петр Ефимович

Пермская область, Нытвенский район, Калининский сельсовет
Рождение ребёнка
10.07.1947

Сын: Агафонов Павел Петрович

Отец ребёнка: Агафонов Петр Ефимович

Чайковская, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Смерть
20.08.1968
Пермская область, п. Мотовилиха
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