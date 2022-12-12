Агафонова (Коневских) Таисия Ефимовна
Место рожденияПермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Дата рождения20.10.1924
Дата смерти20.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1924
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Бракосочетание
13.03.1947
Пермская область, Нытвенский район, Калининский сельсовет
Рождение ребёнка
10.07.1947
Отец ребёнка: Агафонов Петр Ефимович
Чайковская, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Смерть
20.08.1968
Пермская область, п. Мотовилиха