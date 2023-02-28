Коневских (Брагина) Степанида Никифоровна
Место рождения
Дата рождения31.10.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1857 ст.
Отец: Брагин Никифор Ильич
Мать: Брагина Анна Симоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Дарья Прохоровна
Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович
Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Коневских Герасим Прохорович
Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович
Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Сын: Коневских Ефим Прохорович
Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Коневских Филимон Прохорович
Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Прохоровна
Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коневских Пахом Прохорович
Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно