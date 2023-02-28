Коневских (Брагина) Степанида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коневских (Брагина) Степанида Никифоровна

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Место рождения

Покровское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

31.10.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1857 ст.

Отец: Брагин Никифор Ильич

Мать: Брагина Анна Симоновна

Покровское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Дарья Прохоровна

Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович

Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Коневских Герасим Прохорович

Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович

Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Коневских Ефим Прохорович

Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Коневских Филимон Прохорович

Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Прохоровна

Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович

Пирожки, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович

Пирожки, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коневских Пахом Прохорович

Отец ребёнка: Коневских Прохор Логинович

Пирожки, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коневских Прохор Логинович

Смерть
Неизвестно
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