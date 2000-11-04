Коневских Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоневских Василий Ефимович

Коневских Василий Ефимович

avatar

Место рождения

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки

Дата рождения

14.01.1926

Дата смерти

04.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926

Отец: Коневских Ефим Прохорович

Мать: Коневских Евдокия Фатеевна

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Бракосочетание
08.06.1957

Жена: Коневских Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1958

Дочь: Коневских Марина Васильевна

Мать ребёнка: Коневских Евгения Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
20.08.1962

Дочь: Коневских Галина Васильевна

Мать ребёнка: Коневских Евгения Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
04.11.2000
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close