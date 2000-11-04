Коневских Василий Ефимович
Место рожденияПермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Дата рождения14.01.1926
Дата смерти04.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Бракосочетание
08.06.1957
Рождение ребёнка
12.04.1958
Дочь: Коневских Марина Васильевна
Мать ребёнка: Коневских Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1962
Дочь: Коневских Галина Васильевна
Мать ребёнка: Коневских Евгения Ивановна
Смерть
04.11.2000