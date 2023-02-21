Коневских Прохор Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Коневских Логин Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Дарья Прохоровна
Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна
Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Коневских Герасим Прохорович
Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна
Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Сын: Коневских Ефим Прохорович
Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Коневских Филимон Прохорович
Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна
Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Прохоровна
Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Прохоровна
Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коневских Пахом Прохорович
Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно