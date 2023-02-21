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Коневских Прохор Логинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коневских Логин Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Дарья Прохоровна

Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна

Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Коневских Герасим Прохорович

Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна

Новопаинская волость, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Коневских Ефим Прохорович

Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Коневских Филимон Прохорович

Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна

Пермская область, Нытвенский район, д. Пирожки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Прохоровна

Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна

Пирожки, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна

Пирожки, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коневских Пахом Прохорович

Мать ребёнка: Коневских Степанида Никифоровна

Пирожки, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коневских Степанида Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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