Кислицын Ларион Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Ларион Григорьевич

Кислицын Ларион Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Кислицын Григорий Григорьевич

Мать: Кислицына Марья Терентиева

Рождение ребёнка
1726

Сын: Кислицын Тимофей Ларионович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Кислицын Иван Ларионович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова

Рождение ребёнка
1731

Сын: Кислицын Исак Ларионович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова

Рождение ребёнка
1733

Сын: Кислицын Тимофей Ларионович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кислицын Аксент Ларионович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кислицын Алексей Ларионович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кислицын Леонтий Ларионович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Маремьяна Ларионовна

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кислицын Анисифор Ларионович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Евдокия Зотова

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close