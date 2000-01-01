Кислицын Ларион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Рождение ребёнка
1726
Сын: Кислицын Тимофей Ларионович
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова
Рождение ребёнка
1733
Сын: Кислицын Тимофей Ларионович
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кислицын Аксент Ларионович
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кислицын Алексей Ларионович
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кислицын Леонтий Ларионович
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Маремьяна Ларионовна
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кислицын Анисифор Ларионович
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Зотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Евдокия Зотова
Смерть
После 1763