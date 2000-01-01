Кислицына Марья Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Марья Терентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Кислицын Абрам Григорьевич

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1716

Сын: Кислицын Ларион Григорьевич

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1717

Сын: Кислицын Зиновий Григорьевич

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1726

Сын: Кислицын Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кислицын Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Григорий Григорьевич

Смерть
После 1710
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