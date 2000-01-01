Кислицына Марья Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Кислицын Абрам Григорьевич
Отец ребёнка: Кислицын Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1716
Сын: Кислицын Ларион Григорьевич
Отец ребёнка: Кислицын Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1717
Сын: Кислицын Зиновий Григорьевич
Отец ребёнка: Кислицын Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1726
Сын: Кислицын Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кислицын Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710