Кислицын Зиновий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Зиновий Григорьевич

Кислицын Зиновий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Кислицын Григорий Григорьевич

Мать: Кислицына Марья Терентиева

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кислицын Яков Зиновьевич

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Иванова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Кислицын Кирило Зиновьевич

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Иванова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кислицын Фёдор Зиновьевич

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Иванова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кислицын Тить Зиновьевич

Мать ребёнка: Кислицына Агафия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Агафия Иванова

Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close