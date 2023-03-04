Кислицын Зиновий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Иванова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кислицын Кирило Зиновьевич
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кислицын Фёдор Зиновьевич
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Иванова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Кислицына Агафия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Агафия Иванова
Смерть
После 1795