Кислицын Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Кислицын Григорий Еросимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Кислицын Абрам Григорьевич
Мать ребёнка: Кислицына Марья Терентиева
Рождение ребёнка
1716
Сын: Кислицын Ларион Григорьевич
Мать ребёнка: Кислицына Марья Терентиева
Рождение ребёнка
1717
Сын: Кислицын Зиновий Григорьевич
Мать ребёнка: Кислицына Марья Терентиева
Рождение ребёнка
1726
Сын: Кислицын Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Кислицына Марья Терентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1726