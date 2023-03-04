Кислицын Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Григорий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Кислицын Григорий Еросимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Кислицын Абрам Григорьевич

Мать ребёнка: Кислицына Марья Терентиева

Рождение ребёнка
1716

Сын: Кислицын Ларион Григорьевич

Мать ребёнка: Кислицына Марья Терентиева

Рождение ребёнка
1717

Сын: Кислицын Зиновий Григорьевич

Мать ребёнка: Кислицына Марья Терентиева

Рождение ребёнка
1726

Сын: Кислицын Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Кислицына Марья Терентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Марья Терентиева

Смерть
1726
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