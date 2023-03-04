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Кислицын Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Кислицын Григорий Григорьевич

Мать: Кислицына Марья Терентиева

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кислицын Крысанф Васильевич

Мать ребёнка: Кислицына Мавра Леонтиева

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кислицын Перфил Васильевич

Мать ребёнка: Кислицына Мавра Леонтиева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кислицын Симон Васильевич

Мать ребёнка: Кислицына Мавра Леонтиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Мавра Леонтиева

Смерть
После 1763
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