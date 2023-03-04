Кислицына (Трушкова) Мавра Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кислицын Крысанф Васильевич
Отец ребёнка: Кислицын Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кислицын Перфил Васильевич
Отец ребёнка: Кислицын Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кислицын Симон Васильевич
Отец ребёнка: Кислицын Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763