Кислицына (Трушкова) Мавра Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Трушкова) Мавра Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кислицын Крысанф Васильевич

Отец ребёнка: Кислицын Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кислицын Перфил Васильевич

Отец ребёнка: Кислицын Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кислицын Симон Васильевич

Отец ребёнка: Кислицын Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Василий Григорьевич

Смерть
После 1763
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