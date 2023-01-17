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Кислицын Крысанф Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Кислицын Василий Григорьевич

Мать: Кислицына Мавра Леонтиева

Бракосочетание
?.02.1760 ст.

Жена: Кислицына Степанида Максимова

1760г. МК Камешницкое (свадьба) невеста того же села жителя Максима Леванова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 15
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Кислицына Анна Крысанфовна

Мать ребёнка: Кислицына Степанида Максимова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кислицын Пётр Крысанфович

Мать ребёнка: Кислицына Степанида Максимова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Кислицына Матрона Крысанфовна

Мать ребёнка: Кислицына Степанида Максимова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евдокимова Дарья Крысанфовна

Мать ребёнка: Кислицына Степанида Максимова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782
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