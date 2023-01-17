Кислицын Крысанф Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Бракосочетание
?.02.1760 ст.
1760г. МК Камешницкое (свадьба) невеста того же села жителя Максима Леванова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 15
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Кислицына Анна Крысанфовна
Мать ребёнка: Кислицына Степанида Максимова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кислицын Пётр Крысанфович
Мать ребёнка: Кислицына Степанида Максимова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Кислицына Матрона Крысанфовна
Мать ребёнка: Кислицына Степанида Максимова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евдокимова Дарья Крысанфовна
Мать ребёнка: Кислицына Степанида Максимова
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782