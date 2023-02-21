Кислицына (Леванова) Степанида Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Леванова) Степанида Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1760 ст.

Муж: Кислицын Крысанф Васильевич

1760г. МК Камешницкое (свадьба) невеста того же села жителя Максима Леванова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 15
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Кислицына Анна Крысанфовна

Отец ребёнка: Кислицын Крысанф Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кислицын Пётр Крысанфович

Отец ребёнка: Кислицын Крысанф Васильевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Кислицына Матрона Крысанфовна

Отец ребёнка: Кислицын Крысанф Васильевич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евдокимова Дарья Крысанфовна

Отец ребёнка: Кислицын Крысанф Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1782
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