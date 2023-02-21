Кислицына (Леванова) Степанида Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1760 ст.
1760г. МК Камешницкое (свадьба) невеста того же села жителя Максима Леванова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 15
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Кислицына Анна Крысанфовна
Отец ребёнка: Кислицын Крысанф Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кислицын Пётр Крысанфович
Отец ребёнка: Кислицын Крысанф Васильевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Кислицына Матрона Крысанфовна
Отец ребёнка: Кислицын Крысанф Васильевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евдокимова Дарья Крысанфовна
Отец ребёнка: Кислицын Крысанф Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1782