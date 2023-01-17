Кислицын Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислицын ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1661

Сын: Кислицын Юдка Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1666

Сын: Кислицын Марко Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Кислицын Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Кислицын Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицын Фетка Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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