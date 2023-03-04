Кислицын Юдка Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Юдка Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: Кислицын Григорий Еросимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Варвара Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Кислицын Тимофей Юдинович

Мать ребёнка: Кислицына Варвара Андреевна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1681

Сын: Кислицын Василий Юдинович

Мать ребёнка: Кислицына Варвара Андреевна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1700

Дочь: (Кислицына) Авдотия Юдиевна

Мать ребёнка: Кислицына Варвара Андреевна

Дворищенской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678

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