Кислицын Юдка Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: Кислицын Григорий Еросимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1680
Сын: Кислицын Тимофей Юдинович
Мать ребёнка: Кислицына Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1681
Сын: Кислицын Василий Юдинович
Мать ребёнка: Кислицына Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1700
Дочь: (Кислицына) Авдотия Юдиевна
Мать ребёнка: Кислицына Варвара Андреевна
Дворищенской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678