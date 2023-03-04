Кислицына Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Кислицын Тимофей Юдинович

Отец ребёнка: Кислицын Юдка Григорьевич

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1681

Сын: Кислицын Василий Юдинович

Отец ребёнка: Кислицын Юдка Григорьевич

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Авдотия Юдиевна

Отец ребёнка: Кислицын Юдка Григорьевич

Дворищенской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Юдка Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Дворищенской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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