Кислицына Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1680
Сын: Кислицын Тимофей Юдинович
Отец ребёнка: Кислицын Юдка Григорьевич
Рождение ребёнка
1681
Сын: Кислицын Василий Юдинович
Отец ребёнка: Кислицын Юдка Григорьевич
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Авдотия Юдиевна
Отец ребёнка: Кислицын Юдка Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710