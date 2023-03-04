Кислицын Еросим Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1615
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1615
Отец: Кислицын д. Кислицкая
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1630
Сын: Кислицын Стенка Еросимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1641
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1645
Сын: Кислицын Григорий Еросимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646