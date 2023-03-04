Кислицын Еросим Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Еросим Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1615

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1615

Отец: Кислицын д. Кислицкая

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1630

Сын: Кислицын Стенка Еросимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1641

Сын: Кислицын Ипат Еросимович

Мать ребёнка: не указана

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1645

Сын: Кислицын Григорий Еросимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646
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