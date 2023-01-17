Кислицын Стенка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислицын ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1662
Сын: Кислицын Максим Степанович
Мать ребёнка: не указана
в 1678 16 лет
Рождение ребёнка
1664
Мать ребёнка: не указана
1678г 14 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислицын Фетка Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678